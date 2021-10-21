"Резервов больше нет": Амурская область не может разворачивать ковидные койки

Амурская область исчерпала возможность разворачивать ковидные койки. Сейчас система здравоохранения работает на пике нагрузки – в регионе развернуто более 2,1 тыс. коек для коронавирусных больных, сообщил в прямом эфире в Instagram губернатор области Василий Орлов.

"Резервов больше нет, но дело даже не в койках — у нас просто не хватает врачей, чтобы обслуживать столько пациентов", - заявил Орлов.

Накануне на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова назвала Амурскую область в числе регионов, где самая тяжелая ситуация с госпитализацией – занято 95% развернутых ковидных коек. Также Амурская область попала в число регионов, где в принципе наиболее критическая ситуация – и со смертностью, и с госпитализацией, и с долей тяжелых больных, находящихся на ИВЛ.

Между тем, губернатор Амурской области в эфире в соцсети также прокомментировал введенную систему пропусков по QR-кодам, которые можно получить на "Госуслугах". Орлов считает, что бумажные сертификаты о прививке тоже должны принимать. "Я считаю, что людей, у которых нет кода, но есть бумажный сертификат о вакцинации, при наличии паспорта также должны пускать в заведения, завтра на заседании оперативного штаба мы обсудим это. Дело в том, что не у всех есть "Госулуги", поэтому могут быть и такие случаи. Хотя я сам проверил – все прекрасно работает", — отметил Василий Орлов.