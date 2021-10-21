21 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 во время метели пострадали три человека

На трассе М-5 в Челябинской области в условиях метели столкнулись грузовой МАЗ и легковой автомобиль Mazda 6. Водителя иномарки удалось деблокировать благодаря совместным усилиям спасателей, пожарных и полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария произошла поздно вечером на 1830 км трассы М-5 во время снежной метели. После столкновения оба автомобиля выбросило с дороги в кювет.

Двух пассажиров легковушки эвакуировали спасатели и передали сотрудникам скорой помощи. Водителя иномарки деблокировали спасатели, пожарные и полиция.

"При использовании лебедки и гидравлического инструмента дежурная смена Миасского отряда ПСС Челябинской области, под присмотром сотрудников СМП деблокировали женщину-водителя, находившуюся без сознания, на спинальном щите донесли до дороги к автомобилю СМП и передали врачам", - рассказали вы пресс-центре.

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В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 во время метели пострадали три человека

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Теги: ДТП, М-5, метель,



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