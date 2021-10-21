21 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Депутата из Трехгорного, обвиняемого в хищении более 54 млн рублей, заключили под стражу

Суд заключил под стражу на два месяца депутата городского собрания Трехгорного, бизнесмена Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве при оплате за счет бюджетных средств работ по контракту.

Об аресте депутата ходатайствовал следователь. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Кумар Айткалиев пробудет под арестом до 18 декабря 2021 года.

Напомним, депутат был задержан 19 октября сотрудниками УФСБ. Айткалиеву принадлежит строительная компания "Уралспецмонтаж". В настоящий момент в отношении предприятия возбуждено производство по делу о банкротстве, в июле прошлого года введена процедура наблюдения.

По версии следствия, в 2016 – 2020 гг. обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате им было похищено более 54 млн рублей.

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Депутата из Трехгорного, обвиняемого в хищении более 54 млн рублей, заключили под стражу

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Теги: Кумар Айткалиев, депутат, задержание, ФСБ, мошенничество,



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