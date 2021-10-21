"Зенит" и "Спартак" снова проиграли свои матчи в еврокубках

Накануне два российских футбольных клуба, "Зенит" и "Спартак", проиграли свои домашние матчи в еврокубках.

Московский "Спартак" уступил английскому "Лестеру" со счётом 3:4 в матче группового этапа Лиги Европы UEFA. У российской команды голы забили Александр Соболев (11-я и 86-я минуты) и Джордан Ларссон (44), в составе "Лестера" покер на свой счёт записал Патсон Дака (44, 48, 54, 78).

"Красно-белые" после трёх туров с тремя очками занимают третье месте в группе C. Два других клуба из квартета, "Наполи" и "Легия", сыграют сегодня.

"Зенит" на последних минутах упустил ничью с "Ювентусом" в матче Лиги чемпионов UEFA (0:1). Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулусевски.

"Зенит" после трёх туров с тремя очками также занимает третье месте в группе H. У "Ювентуса" — 9 очков, у "Челси" — 6, у "Мальме" — 0.