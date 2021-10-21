Государственные СМИ могут получить возможность не отчитываться о финансировании из иностранных источников

Минцифры готовит поправки в закон об иностранных агентах. Ведомство предлагает исключить из списка тех, кто должен отчитываться перед Роскомнадзором о получении иностранных средств, государственные СМИ и СМИ, получающие субсидии из бюджета.

Сейчас могут не отчитываться перед Роскомнадзором представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России, пишут "Ведомости".

Согласно данным Роскомнадзора, в первом квартале 2021 года средства из иностранных источников получали 55 редакций, среди которых телеканал RT и агентство ТАСС (и то, и другое СМИ отказались от комментариев).

Всего в 2022 г. на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 115,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту внесенного в Госдуму закона о бюджете. В частности, в бюджете 2022 г. заложено 28,7 млрд руб. субсидий АНО "ТВ-Новости" (RT).