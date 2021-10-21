В аэропорту Челябинска из-за тумана задерживается вылет шести рейсов

"Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В аэропорту произошла массовая задержка рейсов. Не могут вылететь самолёты в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии".





