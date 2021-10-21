В декабре 2021 года на Кубани откроют еще один спортивный зал шаговой доступности

Спортивный зал шаговой доступности в станице Динской на Кубани будет сдан в эксплуатацию уже в декабре 2021 года, передает корреспондент Накануне.RU. Готовность объекта оценил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, посетив строительную площадку.

Новый спорткомплекс площадью более 1,6 тысяч кв. метров возводят в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Комплекс состоит из просторного многофункционального зала и административно-бытового блока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Нам нужно развивать спорт шаговой доступности, чтобы жителям не приходилось возить детей на тренировки в другой конец города или из Динской в Краснодар. Чтобы появилась возможность вечером после работы всей семьей выйти на спортплощадку рядом с домом. На это направлены нацпроект «Демография» и региональные программы, такую задачу ставит перед нами губернатор", – отметил Андрей Алексеенко.

На сегодняшний день спорткомплекс готов на 60%. Строители уже монтируют внешние и внутренние коммуникации и благоустраивают территорию. Завершение работ запланировано на 15 ноября, стоит задача к 1 декабря ввести здание в эксплуатацию.

Напомним, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева спортобъекты сооружаются в разных городах и поселках Краснодарского края. Развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности позволяет вовлекать в систематические занятия физкультурой больше жителей региона и достигать целей нацпроекта «Демография».