В Челябинске поставили на учет подростков, устроивших стрельбу во дворе дома

В Челябинске привлекли к ответственности подростков, устроивших стрельбу во дворе жилого дома.

29 августа во дворе дома по улице Овчинникова в Челябинске компания подростков 14-17 лет устроила стрельбу. Подобный инцидент произошел 1 сентября во дворе дома по улице Энгельса. Местные жители сделали замечание пьяной компании подростков, на что один из них достал пистолет и угрожал взрослым начать стрельбу.

В отношении подростков составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Подростки поставлены на учет, с ними ведется индивидуальная профилактическая работа, в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.