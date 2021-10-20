20 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: info-rm.com

В Челябинске поставили на учет подростков, устроивших стрельбу во дворе дома

В Челябинске привлекли к ответственности подростков, устроивших стрельбу во дворе жилого дома.

29 августа во дворе дома по улице Овчинникова в Челябинске компания подростков 14-17 лет устроила стрельбу. Подобный инцидент произошел 1 сентября во дворе дома по улице Энгельса. Местные жители сделали замечание пьяной компании подростков, на что один из них достал пистолет и угрожал взрослым начать стрельбу.

В отношении подростков составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Подростки поставлены на учет, с ними ведется индивидуальная профилактическая работа, в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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В Челябинске поставили на учет подростков, устроивших стрельбу во дворе дома

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Теги: подростки, стрельба, прокуратура,



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