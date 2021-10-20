20 Октября 2021
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Общество В России Москва
радио эхо москвы радиостанция (2008) | Фото: img.lenta.ru

Роскомнадзор вынес "Эху Москвы" предупреждение за "возбуждение розни"

Роскомнадзор вынес предупреждение сайту радиостанции "Эхо Москвы" за публикацию информации, "возбуждающей социальную рознь по отношению к христианским священникам", передает РИА Новости.

Ведомство потребовало удалить видеоматериал, который, как считает Роскомнадзор, "возбуждает рознь". Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, которая может возбудить административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Президент России Владимир Путин недавно высказался об "Эхе Москвы". "Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить", - заявил Путин. Также президент добавил: "Она [радиостанция] занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [сотрудник] имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работает, ничего".

Большая часть акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежит государственному "Газпром-Медиа Холдингу".

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Роскомнадзор вынес "Эху Москвы" предупреждение за "возбуждение розни"

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Теги: эхо москвы, роскомнадзор, предупреждение, генпрокуратура



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