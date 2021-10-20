Зима идет: на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега и гололеда

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды.

По данным синоптиков, 21 и 22 октября местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Также прогнозируется налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, данные погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а по возможности ограничить дальние поездки.

В период непогоды в МЧС просят свердловчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.