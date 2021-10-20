20 Октября 2021
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Общество В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Путин примет рамочное решение по новым ограничительным мерам, - Кремль

Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что подробные разъяснения даст оперативный штаб.

По словам Пескова, глава государства "принимает рамочные, концептуальные решения", и ждать от него "методологических инструкций" не нужно.

"Методологические все инструкции, разъяснения должен давать именно штаб, кабинет министров", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, сегодня состоится совещание по ситуации с коронавирусом под председательством президента. Ранее в Кремле прокомментировали предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении локдауна с 30 октября по 7 ноября. По словам Пескова, Путин выслушивает доклады штаба и правительства, как только он примет решение, оно будет опубликовано.

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Путин примет рамочное решение по новым ограничительным мерам, - Кремль

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Теги: владимир путин, ограничительные меры, локдаун, дмитрий песков



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