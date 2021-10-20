20 Октября 2021
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Общество Свердловская область
инвалид, реабилитация, травма, клиника (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помогает в реабилитации екатеринбуржцев, парализованных после аварий и травм

Председатель Совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин поможет в реабилитации Марины Киселевой, которую три месяца назад парализовало после аварии, передает корреспондент Накануне.RU. У Марины перелом пятого и шестого шейных позвонков – сейчас она находится в клинике доктора Волковой, где ее планируют поставить на ноги. Дома Марину ждут трое детей, за которыми сейчас следит бабушка.

реабитлитация, пациент, клиника волковой(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Несмотря на страшную травму, у девушки парализовало не все тело. Это дает надежду на то, что реабилитация пройдет успешно. Даже врачи дают хороший прогноз на восстановления.

клиника, реабилитация, пациент(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Я всегда очень осторожна в прогнозах, тем более при шейных переломах. Но в данном случае Марину можно сказать Бог пронес. Хотя у нее парализованы руки и ноги частично тоже, но поставить ее можно. Это первый случай, когда я в начале реабилитации говорю, что прогноз для ног будет хороший. На сегодняшний день Марина может сидеть, но пока не держит давление. Организм настолько перестроился на лежачий образ жизни, что давление падает уже через несколько минут после того, как мы ее садим. Сейчас главное нормализовать ее давление и двигаться дальше к цели», - комментирует процесс реабилитации руководитель клиники Ирина Волкова.

волкова, врач(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Марина находится в клинике уже полторы недели. Как и принято при таких травмах, с ней работает мультидисциплинарная бригада: эрготерапевт разрабатывает мелкую моторику рук, специалист ЛФК готовит к постановке на ноги, психолог помогает справиться с депрессивным состоянием, логопед занимается дыхательной гимнастикой, чтобы разработать легкие и убрать трахеостому.

«В начале реабилитации любое движение вызывало у Марины сложности, сейчас она может есть кашу по утрам ложкой. Мы делаем то, что ей по силам, и что позволяют руки. Даже для четкого удержания предмета необходима тренировка. Мы показываем, как легче, чтобы она видела результат. В реабилитации очень важен эмоциональный настрой», - говорит эрготерапевт Елена Шигаева.

«В Фонд святой Екатерины поступило просьба от подруги Марины по поводу реабилитации. Это история трогает до глубины души. Мы очень надеемся, что при поддержке фонда и клиники она вновь будет ходить и вернется домой, к детям, к семье», - комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи», Максима Тарасова, получившего тяжелейшую травму на тренировке, Алексея Фоминых с редким синдромом Гийена-Барре и Евгения Графова, который получил ранение в голову во время массового расстрела в армии.

инвалид, клиника, реабилитация(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

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Фонд святой Екатерины помогает в реабилитации екатеринбуржцев, парализованных после аварий и травм

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Теги: фонд святой екатерины, реабилитация, игорь алтушкин, андрей козицын, андрей симановский, александр андреев



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