20 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске осудили местного жителя, укравшего у пенсионера сумку с продуктами

35-летнего жителя Челябинска приговорили к 2 годам лишения свободы условно за нападение в подъезде на пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем в июне обвиняемый увидел пенсионера, у которого в руках была сумка с продуктами. Он зашел за пожилым мужчиной в подъезд, а затем в лифт. Пенсионер наклонился, чтобы поставить сумку на пол, в этот момент обвиняемый резко сел на спину потерпевшего и придавил его ногами к полу.

Мужчина потребовал отдать ему деньги. Он похитил из кармана брюк пенсионера 290 рублей и забрал сумку с продуктами, после чего скрылся.

Мужчина уже возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред в размере 20 тыс. рублей. Суд назначил ему 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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В Челябинске осудили местного жителя, укравшего у пенсионера сумку с продуктами

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Теги: пенсионер, нападение, ограбление, продукты,



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