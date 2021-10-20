В Челябинске осудили местного жителя, укравшего у пенсионера сумку с продуктами

35-летнего жителя Челябинска приговорили к 2 годам лишения свободы условно за нападение в подъезде на пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем в июне обвиняемый увидел пенсионера, у которого в руках была сумка с продуктами. Он зашел за пожилым мужчиной в подъезд, а затем в лифт. Пенсионер наклонился, чтобы поставить сумку на пол, в этот момент обвиняемый резко сел на спину потерпевшего и придавил его ногами к полу.

Мужчина потребовал отдать ему деньги. Он похитил из кармана брюк пенсионера 290 рублей и забрал сумку с продуктами, после чего скрылся.

Мужчина уже возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред в размере 20 тыс. рублей. Суд назначил ему 2 года условно с испытательным сроком 2 года.