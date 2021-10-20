УФАС признало частично обоснованными жалобы на аукцион на строительство дороги в Джабык за 465 млн рублей

Челябинское УФАС предписало внести изменения в документацию аукциона по капремонту автодороги Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция Джабык с начальной ценой контракта 465,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком торгов выступает региональный миндортранс.

С жалобами на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки обратились ООО "Нефтехимремонт" из Уфы и ООО "Арго" из Москвы.

УФАС установило, что в проектно-сметной документации содержится противоречивая информация по выполнению работ, в том числе по видам и объемам материалов для данных работ. Министерству предписано продлить прием заявок участников на пять дней после внесения соответствующих изменений в документацию.

В региональном миндортрансе сообщили, что после внесения пояснений в аукционную документацию срок подачи заявок будет продлен.

"Понимаем, что особое беспокойство жителей вызывает проведение асфальтобетонных работ в ноябре-декабре месяце. Хотели бы пояснить, что ГОСТ Р 58831-2020 позволяет производить работы при отрицательных температурах воздуха при соблюдении всех требований данного ГОСТа. Однако, если мы увидим, что выполнение работ при определенных погодных условиях будет в ущерб качеству, то работы будут приостановлены. Поскольку капитальный ремонт будет осуществляться при сложных погодных условиях, министерством будут инициированы регулярные проверки выполнения работ со стороны строительного и лабораторного контроля", - отметили в ведомстве.

Напомним, УФАС признало частично обоснованными жалобы на предыдущий аукцион по капремонту автодороги. Предписание не выдавалось, поскольку заявок на участие в аукционе не поступило.

6 августа президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий. На совещании губернатор Алексей Текслер доложил главе государства об оказании помощи жителям, пострадавшим от лесных пожаров, и попросил поддержке в вопросе строительства дороги до Джабыка.

В августе Правительство РФ одобрило выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда дополнительных средств на проведение дорожных работ в регионе. В частности, в Челябинской области будет проведено устройство асфальтобетонного покрытия к посёлку Джабык. На эти цели выделено 480 миллионов рублей на строительство участка дороги.