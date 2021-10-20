20 Октября 2021
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Общество Челябинская область
лев, львенок (2014) | Фото:nastol.com.ua

Львенка Симбу и леопарда Еву отправят в Танзанию

26 октября львенок Симба и леопард Ева отправятся на родину предков, в Танзанию. Они будут жить в реабилитационном центре в городе Моши, где для животных уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Кошки полетят частным комфортабельным бортом Boing 737 -500 в специальной конфигурации по маршруту Челябинск - Килиманджаро. Животных во время перелета будут сопровождать ветеринар Карен Даллакян и Юлия Агаева от SO.TRAVEL - друг фонда, которая выстроила и организовала логистику репатриации.

За львёнка Симбу переживали Россия и весь мир: малыша мучили живодёры, к уральскому ветеринару он попал со сломанными лапами, в истощенном состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы тяжёлой реабилитации львёнка Симбы завершаются уникальной "спецоперацией" по репатриации в Танзанию. Вместе с ним в Африку полетит леопард Ева, которую зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

На просьбу о помощи известного ветеринара Карена Даллакяна откликнулись тысячи россиян. Но репатриация и адаптация животных - длинный, сложный и дорогостоящий процесс. Русская медная компания взяла на себя все организационные расходы. Симба и Ева будут жить в специальном заповеднике в отдельных свободных вольерах под круглосуточным наблюдением специалистов.

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Львенка Симбу и леопарда Еву отправят в Танзанию

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Теги: львенок, леопард, Танзания,



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