20 Октября 2021
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Общество Челябинская область
увильды курорт река (2011) | Фото: http://chelyabinsk.olx.ru/

На озере Увильды вырубили деревья и незаконно установили вышку сотовой связи

В охранной зоне озера Увильды установили вышку сотовой связи и вырубили деревья. Министерство экологии Челябинской области проверяет факт строительства данного объекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На действия оператора сотовой связи Tele2 пожаловались жители поселка Увильды. По словам жителей, установку вышки сопровождали вырубки деревьев.

Как сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков, нарушения есть, потому что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны.

"Сейчас устанавливаются собственники земельного участка, после этого нарушители будут привлечены к административной ответственности. Вышку сотовой связи ждет снос сразу после предписания суда", - подчеркнул он.

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На озере Увильды вырубили деревья и незаконно установили вышку сотовой связи

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Теги: озеро Увильды, сотовый оператор, вырубка,



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