В России предложили заменить триколор на красный флаг СССР

На заседании фракции КПРФ Госдумы депутат Анжелика Глазкова представила законопроект о замене трехцветного флага России на красный флаг СССР.

В обосновании сказано, что "трехцветный флаг был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей".

Супруг Глазковой Николай Платошкин рассказал в соцсетях, что фракция КПРФ одобрила законопроект и он в установленном порядке будет вынесен на обсуждение парламента.