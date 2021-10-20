В России предложили заменить триколор на красный флаг СССР
Супруг Глазковой Николай Платошкин рассказал в соцсетях, что фракция КПРФ одобрила законопроект и он в установленном порядке будет вынесен на обсуждение парламента.
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Супруг Глазковой Николай Платошкин рассказал в соцсетях, что фракция КПРФ одобрила законопроект и он в установленном порядке будет вынесен на обсуждение парламента.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС