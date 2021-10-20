Самолет Челябинск-Норильск вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности
В аэропорт Челябинска из-за технической неисправности гидросистемы вернулся самолет, вылетевший в Норильск.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, после взлета воздушного судна Superjet авиакомпании Red Wings командиром была выявлена техническая неисправность гидросистемы. Он принял решение вернуться в аэропорт Челябинска.
В 9.23 самолет благополучно приземлился в аэропорту.
По данному факту проводится проверка.