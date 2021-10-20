20 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге судят геймера, порезавшего знакомого из-за споров о компьютерной игре

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Один геймер порезал другого из-за споров при прохождении компьютерной игры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце апреля этого года. Обвиняемый и потерпевший были знакомы на протяжении 10 лет и жили в соседних домах. Конфликт между ними возник на почве разногласий при прохождении известной компьютерной игры и начался с разговора по телефону и переписки в мессенджере.

В итоге один геймер потребовал от другого встретиться. Последний, предварительно выпив спиртного, взял нож и вышел во двор, где нанес приятелю два удара ножом в брюшную полость.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Агрессивному уральцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге судят геймера, порезавшего знакомого из-за споров о компьютерной игре

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Теги: геймер, нож, суд, Екатеринбург



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