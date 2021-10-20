20 Октября 2021
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Экономика В России
большегруз, автомобиль, фура, &quot;Платон&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Регионы просят ввести аналог "Платона" для проезда по региональным дорогам

Губернаторы и представители федеральных структур просят распространить действие системы "Платон" на региональные дороги. Их предложение накануне на президиуме Госсовета по вопросам развития транспорта озвучил глава РСПП Александр Шохин.

"Большегрузы убивают региональные дороги, объезжая федеральные трассы, на которых действует "Платон". Поэтому право регионов вводить аналогичную плату должно, по мнению субъектов Федерации, оптимизирует маршруты большегрузов", - цитирует Шохина газета "Ведомости".

Бизнес готов пойти на такой шаг, но тогда и региональные власти должны взять на себя встречные обязательства, например, поддерживать эти дороги в надлежащем состоянии.

Также важно, чтобы в регионах, где появится свой "Платон", были альтернативные бесплатные дороги, а тарифы за проезд по основной дорожной сети были "разумными", говорит Шохин. Деньги от проектируемого сбора должны идти в региональные дорожные фонды.

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Регионы просят ввести аналог "Платона" для проезда по региональным дорогам

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Теги: платон, плата за проезд, большегрузы, федеральная трасса, александр шохин



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