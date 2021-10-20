Глава Якутии на фоне ухудшения ситуации по COVID-19 уволил министра здравоохранения

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщил глава региона Айсен Николаев в своем телеграм-канале, Борисова переходит на другую работу.

Ранее глава Якутии раскритиковал председателя правительства Андрея Тарасенко за то, что регионом год назад не были закуплены кислородные станции. Премьер-министр попытался сказать, что кислород из Хабаровска возят, но Николаев перебил его, повысив голос и ударив кулаком по столу, пишет Regnum.

Напомним, из-за непростой ситуации с коронавирусом в регионе местные власти приняли решение ограничить посещение массовых мероприятий – на них смогут пройти только граждане с QR-кодом – о вакцинации или перенесенном заболевании.

На прошлой неделе в Якутии разгорелся скандал вокруг ректора Малой академии наук республики. Как стало известно, Василия Павлова, возглавляющего академию, уволили. Он заявил, что это связано с несогласием отдать по приказу Минобрнауки региона помещения академии под коронавирусный стационар.

Николаев провел встречу с Павловым, а потом на заседании правительства велел министру образования и науки вернуть уволенного ректора на его пост.