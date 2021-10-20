Губернатор Кубани встретился с главой Ростеха. Обсуждали перспективы строительства заводов по переработке мусора в регионе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов обсудили строительство высокотехнологичных заводов по переработке мусора в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. Во время рабочей встречи в столице речь шла о том, что для решения вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами краю необходимы новые современные производства.

"Кубань – крупнейший курортный регион, где сегодня отдыхают жители всей страны. С начала года мы уже приняли порядка 16 млн человек. В летний сезон объемы мусора кратно возрастают. Поэтому на первый план выходят вопросы его переработки. Существующим полигонам не под силу справляться с такими количеством. Нам необходимы современные перерабатывающие комплексы мощностью в 500 тысяч тонн отходов в год", – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Ростеха отметил, что у компании накоплен опыт в этой сфере. Госкорпорация строит мусороперерабатывающие предприятия в Подмосковье и Татарстане. " В отличие от полигонов сортировочные заводы позволяют 50% всего утилизируемого мусора использовать вторично. Это стекло, пластик, бумага. И даже продукты питания - из них делаем технический грунт, который используется для отсыпки газонов или рекультивации старых полигонов. У нас есть современные технологии, и мы готовы этим заниматься", – подчеркнул Сергей Чемезов.

Губернатор Краснодарского края заявил, что создание современных комплексов в регионе – вопрос, который необходимо решать незамедлительно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, на данный момент на территории Краснодарского края функционирует 11 лицензированных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий перерабатывают вторичные материалы.