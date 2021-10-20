Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

48-летний актер театра и кино Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram,

Артист рассказал, что переносит заболевание легко и не нужно за него волноваться. Он не уточнил, прививался ли он.

"Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, всё под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ (на фото в блоге актер читает книгу Акунина, в фильме по мотивам которой снимался – прим. ред.) Всем здоровья! Всем добра! Всем ЛЮБВИ!!!! P.S.Спектакли перенесём на другие даты, не переживайте…Всё будет хорошо", - написал Безруков.