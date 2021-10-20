Земфира подала в московский суд иск на Евгения Гришковца

Певица Земфира (Рамазанова) подала иск в Останкинский суд Москвы на писателя Евгения Гришковца, а также телеканал "Дождь"* (*внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Заявление подано 6 октября, первая беседа состоится 27-го, следует из картотеки дел суда.

О сумме иска не сообщается, но минувшим летом артистка уже подавала аналогичный иск к Гришковцу в Калининграде – по месту его жительства, тогда сумма исковых требований составляла 1,5 млн руб.

Претензии Земфиры касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации, "Дождь"* привлечен, вероятно, как площадка, распространившая слова Гришковца.

В мае этого года в программе "Би Коз" Гришковец назвал Земфиру "наркоманкой". Позднее (но до подачи иска) писатель заявлял, что сожалеет о сказанном и готов принести артистке извинения.