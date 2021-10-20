В Свердловской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в УГИИБ по региону, 19 октября в 19:30 в поселке Большой Исток 31-летний водитель грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом наехал на 48-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Ранее в Сысерти в автоаварии погибла 47-летняя женщина-пешеход.