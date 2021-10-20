20 Октября 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах

Российским субъектам, которые хорошо исполняют бюджет, необходимо задуматься о создании резервных фондов.

Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога", запас средств поможет в непредвиденных ситуациях. "У нас и в этом году остались еще деньги нераспределенные на дотации на сбалансированность — порядка 50 млрд руб.", — сообщил министр.

Как отметил Силуанов, рекомендации по созданию таких фондов можно дать регионам только при хорошем исполнении бюджета. "Да и вообще, мне кажется, и регионам, и Федерации, вот мы все время формируем резервные фонды, нужно иметь запас прочности. Может быть, нам такие рекомендации дать регионам? " — сказал глава Минфина.

Предложение поддержала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав инициативу "правильным подходом". "Если есть возможность что-то в заначку отложить на следующий год, подушку безопасности создать — это хорошо".

При этом она отметила, что "не так много, наверное, регионов, которые могут себе это позволить при полном выполнении обязательств текущего года", сообщает "Прайм".

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Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах

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Теги: Силуанов, регионы, резервные фонды



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