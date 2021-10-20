Для россиян приготовили "карманную" методичку по коронавирусу

Министерство здравоохранения России опубликовало в "карманном формате" методические рекомендации по коронавирусу.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, это тринадцатая версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVD-19. Отмечается, что "карманный формат" удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации в работе с пациентами.

В новой версии методички собран алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.

Как сообщалось, в 2020 году от коронавируса скончалось 475 врачей, рассказал на пленарном заседании Госдумы глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.