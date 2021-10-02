02 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото:gazeta.ru

В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. Первые экзит-поллы

В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. Согласно первым экзит-поллам, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди".

По данным их exit poll, мэром Тбилиси в первом же туре станет действующий градоначальник Каха Каладзе, он получил более 51% голосов избирателей, передает РИА Новости.

Что касается данных exit poll оппозиционных телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула", они указывают на необходимость проведения второго тура выборов мэра в Тбилиси. Их данные утверждают, что Каладзе набрал от 40 до 43% голосов избирателей, а его основной конкурент, кандидат от партии Саакашвили Ника Мелия - от 39 до 40%. Второй тур выборов назначается в том случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

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В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. Первые экзит-поллы

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Теги: выборы, грузия, экзит-полл



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