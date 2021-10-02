Талибы* разместят батальоны террористов-смертников у границ Афганистана

Талибан* создаст специальные батальоны террористов-смертников и направит их к границам Афганистана, рассказал заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан, передает Коммерсант.

Северо-восточная провинция Бадахшан расположена рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что новые власти Афганистана нарушают права человека, и поддержал антиталибское сопротивление в Панджшере. После этого талибы потребовали от властей Таджикистана перестать вмешиваться в их внутренние дела.

*Талибан запрещенная в РФ террористическая организация