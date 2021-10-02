Клиенты ВТБ жалуются на проблемы в работе он-лайн банка

Клиенты ВТБ жалуются на проблемы при использовании сервисов банка, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В частности, у пользователей возникли трудности при оплате счетов, переводе средств и работе с сервисами мобильного банкинга, передает Интерфакс.

На сообщение одного из клиентов в твиттере о сбое банк ответил, что сейчас возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. "Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время все починим", - говорится в сообщении ВТБ.