02 Октября 2021
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Происшествия В России
(2016) | Фото: &quot;Ведомости&quot;

Клиенты ВТБ жалуются на проблемы в работе он-лайн банка

Клиенты ВТБ жалуются на проблемы при использовании сервисов банка, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В частности, у пользователей возникли трудности при оплате счетов, переводе средств и работе с сервисами мобильного банкинга, передает Интерфакс.

На сообщение одного из клиентов в твиттере о сбое банк ответил, что сейчас возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. "Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время все починим", - говорится в сообщении ВТБ.

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Клиенты ВТБ жалуются на проблемы в работе он-лайн банка

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Теги: втб, он-лайн банк, проблемы, сбой



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