02 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР
Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: relrus.ru

Российский союз журналистов призвал освободить журналиста Можейко

Российский союз журналистов призвал освободить журналиста газеты "Комсомольская правда в "Беларуси" Геннадия Можейко, который удерживается в СИЗО в Минске.

Секретарь Союза Тимур Шафир заявил, что, поскольку обвинения журналисту не предъявлены, он должен быть освобожден, передает ТАСС.

"Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности", - сказал Шафир.

Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. По его словам, в статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

После выхода материала, Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".

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Российский союз журналистов призвал освободить журналиста Можейко

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Теги: союз журналистов, геннадий можейко, белоруссия, кгб



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