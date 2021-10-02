02 Октября 2021
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Происшествия В России За рубежом
Тельман Исмаилов (2017) | Фото:Lenta.ru

Тельмана Исмаилова оставили под арестом

Суд Подгорицы принял решение оставить под арестом российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, разыскиваемого Россией по обвинению в заказном убийстве.

Сообщается, что защита уже обжаловала арест бывшего владельца Черкизовского рынка. По данным адвоката Исмаилова Марины Русаковой, решение о передаче арестанта России будет приниматься не раньше, чем через месяц, передает РИА Новости.

Исмаилова разыскивают с 2017 года по обвинению в двойном убийстве, он объявлен в международный розыск. По версии следствия, в 2016 году Исмаилов через своего брата за $2 млн "заказал" владельца ТЦ "Строй-маркет" Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт. Киллер из пистолета застрелил во внедорожнике Toyota Land Cruiser Савкина и его товарища. Еще одно обвинение в адрес Исмаилова - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, хозяин Черкизовского рынка требовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и подписать с ним договор о сотрудничестве. По этому делу осудили троих исполнителей, двое из которых уже вышли на свободу.

Накануне бизнесмен был задержан в ходе операции, которая продолжалась несколько недель. НЦБ Интерпола в России уже получило информацию о задержаниях. В ближайшее время она поступит в Генпрокуратуру, международно-правовой главк которой начнет готовить документы об экстрадиции обвиняемых.

Сообщалось, что Исмаилов просил политического убежища в Черногории. Причиной он якобы указал политические гонения, которым он может подвергаться в России. Это может осложнить его выдачу России.

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Тельмана Исмаилова оставили под арестом

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Теги: тельман исмаилов, задержание, черногория



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