02 Октября 2021
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Общество В России
iPhone 13 Apple Айфон (2021) | Фото: Apple

Продажи нового iPhone в России бьют рекорды. Чаще всего новый телефон покупают 35-летние москвички

Продажи новых iPhone бьют рекорды в России. За первую неделю было куплено более 93 тысяч смартфонов линейки 2021 года. В прошлом году за аналогичный период было продано 57 тыс. iPhone из 12-й линейки.

Около половины продаж пришлось на iPhone 13 Pro. Второй по популярности стала самая дорогая модель — iPhone 13 Pro Max. Наибольшее количество новых смартфонов купили в Московском регионе (43% всех регистраций) и Санкт-Петербурге (10%). Средний возраст покупателя составил 35 лет, новый iPhone 13 женщины покупали чаще (53%), чем мужчины (47%). Показатель ARPU (средняя плата абонента в месяц) у iPhone 13 превышает 700 руб., iPhone 13 Pro — около 1 тыс. руб., iPhone 13 Pro Max — примерно 1,3 тыс. руб, сообщает Коммерсант.

14 сентября Apple представила новое поколение смартфона iPhone. Компания выпустила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В России продажи начались 24 сентября, в этот день в Москве выстроилась очередь к магазину re:Store. СМИ писали, что сроки доставки iPhone 13 выросли из-за пандемии COVID-19 во Вьетнаме, где производится значительное количество компонентов для камеры девайса.

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Продажи нового iPhone в России бьют рекорды. Чаще всего новый телефон покупают 35-летние москвички

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Теги: новый iPhone, iPhone 13, продажи, покупки



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