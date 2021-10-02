02 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2022 года

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2022 года.

"Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

20 сентября указ о продлении контрсанкций подписал президент России Владимир Путин. Санкции были введены в 2014 году в ответ на меры ЕС, которые включали ограничение доступа на рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых институтов с госучастием, оборонных и энергетических компаний, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничение доступа российской стороны к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере, сообщает Коммерсант.

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Правительство России продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2022 года

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Теги: эмбарго, санкции



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