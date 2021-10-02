"Невозмутимый профессор", продолжавший читать лекцию во время шутинга в ПГНИУ, продолжает работать в университете

Профессор пермского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе.

"Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась", - приводит РИА Новости цитату пресс-службы вуза.

Напомним, следственный комитет России проводит проверку действий доктора филологических наук Олега Сыромятникова, который не прервал лекцию во время нападения на Пермский государственный научно-исследовательский университет. Преподаватель заявил, что после появления информации о стрелке он позвонил декану, который распорядился не прерывать занятие. После этого он закрыл металлическую дверь в аудиторию, лекция была продолжена.

Трагедия произошла утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у университета чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.