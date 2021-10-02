На Ключевской сопке ищут альпиниста из Свердловской области, попавшего в метель

На Камчатке ищут альпиниста из Свердловской области, который пытался покорить Ключевскую сопку, но попал в непогоду. По ощущениям, температура воздуха в районе поисков -30.

МЧС Камчатского края сообщает, что к спасателям накануне обратился свердловчанин, который 27-ого сентября с товарищем начал восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи.

Мужчина, который вызвал спасателей, был обнаружен на высоте 2600 метров, сегодня к вечеру он будет доставлен в посёлок Ключи. Самочувствие удовлетворительное.

Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления тёмного времени суток.

Кроме того, из Петропавловска-Камчатского в готовности к убытию находятся сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда.

Как отмечают сами спасатели, результат и возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер - до 70 километров в час, температура воздуха - 13-15 со знаком минус, ощущается как -30.

СК СКР Камчатского края проводит проверку обстоятельств исчезновения альпиниста. По данным следствия, туристам 32 года и 36 лет. К спасателям обратился старший из них, разыскивают младшего.