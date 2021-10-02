02 Октября 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Очередной антирекорд. Заболеваемость коронавирусом превысила летние отметки

В России выявлено 25 219 случаев коронавируса. Это максимальное значение с 18 июля.

Федеральный оперштаб сообщает, что случаи заболевания выявлены в 85 регионах России, и только 8,5% из них протекали бессимптомно. Умерли 886 человек.

В лидерах по заболеваемости остается столица - в Москве за сутки выявлено 4032 случая коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург с 2494 заболевшими. В тройке также Подмосковье, где заразились 1483 человека. В пятерку попали Самарская (614) и Воронежская (589) области.

Наиболее безопасные регионы - Магаданская область - 25, Чукотский автономный округ - 16 и Ненецкий автономный округ - 14

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавируса в 85 регионах.

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Очередной антирекорд. Заболеваемость коронавирусом превысила летние отметки

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Теги: коронавирус, сводка, новые случаи



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