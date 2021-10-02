Спекулянты и насильники. Чем заняты контингенты ООН в Африке?

В Центральноафриканской республике разворачивается скандал вокруг миротворческих сил ООН, контингента МИНУСКА. Недавно миротворческий контингент из состава сил Габона пришлось отправить домой из-за изнасилований и бесчинств в отношении местных жителей. Однако сексуальным насилием проблемы далеко не исчерпываются. Центральноафриканцы обвиняют миротворцев в том, что те используют свое положение и привилегии ради личного обогащения.

По мнению жителей ЦАР, ооновские «миротворцы» приехали в страну фактически как туристы, спекулянты и торговцы. Солдатам принадлежат магазины, на совести миротворцев ООН – разнообразные преступления, от изнасилований и грабежей до аварий со смертельным исходом и убийств.

По контрасту с силами ООН, российские специалисты зарекомендовали себя как ответственные профессионалы. Инструкторы из России, работающие в ЦАР по приглашению местного правительства, смогли наладить процесс обучения армии и полиции, после чего силовые ведомства Центральноафриканской республики сумели наголову разгромить банды радикалов.

Под впечатлением от успехов России в ЦАР, правительство Мали пригласило для реорганизации и переподготовки своей армии российскую «ЧВК Вагнера», которая разворачивает работу в этой африканской стране. Как и в ЦАР, миротворческие контингенты ООН в Мали за много лет так и не обеспечили безопасность страны от террористических группировок.