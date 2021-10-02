Блогеру, опубликовавшему фото "полового акта" на фоне храма Василия Блаженного, грозит до года реального срока

Блогеру Руслану Бобиеву, опубликовавшему фото "полового акта" на фоне храма Василия Блаженного в Москве, грозит до года реального срока за оскорбление чувств верующих. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что столичные следователи возбудили уголовное дело по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Ранее блогера и его подругу признали виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ - родиной Бобиева является Таджикистан.

Причиной преследования стало размещение в соцсетях фотографии с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером в четверг они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился.