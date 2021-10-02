02 Октября 2021
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Происшествия В бывшем СССР За рубежом
Михаил Саакашвили, Киев, задержание (2017) | Фото: REUTERS

В Грузии считают, что Саакашвили пытался устроить переворот

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся, чтобы устроить переворот и беспорядки, считает глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе указал, что Саакашвили 18 лет не оставляет Грузию в покое. "Сначала, первые девять лет, когда он был у власти, а вы помните совершенные им преступления, а потом другие девять лет - в оппозиции", - заключил глава "Грузинской мечты".

Кобахидзе добавил, что процедуры, связанные с задержанием Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут соответствовать существующим правовым нормам. "Что касается Михаила Саакашвили, то все процедуры в отношении него будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами", - сказал он.

Бывшего президента Грузии задержали после того, как он вернулся на родину. Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме в Тбилиси. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. По двум уголовным делам он уже осужден заочно к шести и трем годам лишения свободы, еще по ряду дел приговор пока не вынесен.

Как сообщало Накануне.RU, в Грузии Саакашвили находится в розыске за ряд уголовных преступлений. В 2018 году Тбилисский городской суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.

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В Грузии считают, что Саакашвили пытался устроить переворот

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Теги: михаил саакашвили, переворот, задержание



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