02 Октября 2021
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Происшествия В России
(2021) | Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Двоих пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде госпитализировали с ожогами

При взрыве газа в нижегородской многоэтажке пострадали двое жителей, они госпитализированы в ожоговый центр, сообщил в сторис Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По данным министра, пострадавшие - мужчина и женщина 50 лет, СУ СКР региона указывает, что пострадали женщина 1965 года рождения, мужчина 1974 года рождения .

Эвакуированные из дома жильцы размещены в пункте временного размещения в ближайшей школе, выездная медицинская бригада оказывает им помощь.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 2 октября 2021 года утром в квартире, расположенной на 9 этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гайдара Автозаводского района г. Н.Новгорода произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате частично повреждены конструкции квартиры. Причина устанавливается.

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Двоих пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде госпитализировали с ожогами

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Теги: взрыв газа, госпитализация, пострадавшие



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