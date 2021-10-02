Двоих пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде госпитализировали с ожогами

При взрыве газа в нижегородской многоэтажке пострадали двое жителей, они госпитализированы в ожоговый центр, сообщил в сторис Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По данным министра, пострадавшие - мужчина и женщина 50 лет, СУ СКР региона указывает, что пострадали женщина 1965 года рождения, мужчина 1974 года рождения .

Эвакуированные из дома жильцы размещены в пункте временного размещения в ближайшей школе, выездная медицинская бригада оказывает им помощь.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 2 октября 2021 года утром в квартире, расположенной на 9 этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гайдара Автозаводского района г. Н.Новгорода произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате частично повреждены конструкции квартиры. Причина устанавливается.