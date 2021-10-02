Паслер пообещал миллион за "голову" убийцы студенток

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил вознаграждение за информацию о местонахождении убийцы студенток в Гае. Об этом глава региона написал в Instagram.

"Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей - это главное. Все, кто может помочь следствию, могут обратиться по телефонам +7 951 038-66-14 и +79619199994", - говорится в сообщении губернатора.

Напомним, в Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы. Убитые - студентки медицинского колледжа, они жили вместе. Девушки были уроженками Башкирии.

В СМИ появилось фото 18-летнего юноши, разыскиваемого по делу об убийстве. Однако его родные считают, что произошла ошибка. По словам тети подозреваемого, он последние две недели находился в Уфе, в ночь преступления был с друзьями. Молодой человек сам позвонил в отделение и ни от кого не скрывается.