В Черногории задержали Тельмана Исмаилова. Генпрокуратура скоро начнет готовить документы на экстрадицию

В Черногории накануне задержали двоих российских бизнесменов - бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и бывшего же главу Росалкогольрегулирования, который в прошлом был бенефициаром банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) Игоря Чуяна.

Исмаилова разыскивают с 2017 года по обвинению в двойном убийстве, он объявлен в международный розыск. По версии следствия, в 2016 году Исмаилов через своего брата за $2 млн "заказал" владельца ТЦ "Строй-маркет" Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт. Киллер из пистолета застрелил во внедорожнике Toyota Land Cruiser Савкина и его товарища. Еще одно обвинение в адрес Исмаилова - похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. По версии следствия, хозяин Черкизовского рынка требовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и подписать с ним договор о сотрудничестве. По этому делу осудили троих исполнителей, двое из которых уже вышли на свободу.

После отбытия из России, Исмаилов проживал в Будве, где вел небольшой бизнес. Летом черногорская полиция уже пыталась поймать его в ходе обысков в домах многочисленной родни Исмаилова, но не застала бизнесмена ни в одном из них. Нынешняя операция длилась несколько недель и завершилась успехом.

Задержанный двумя днями ранее Чуян обвиняется в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. подконтрольному ему же ООО "Статус-групп", одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции. В Черногорию Чуян прилетел примерно месяц назад из Израиля якобы по фальшивому паспорту. Последние три года Игорь Чуян проживал в Израиле, а его внезапный отъезд с насиженного места был связан с якобы появившейся у него информацией о возможном задержании.

НЦБ Интерпола в России уже получило информацию о задержаниях. В ближайшее время она поступит в Генпрокуратуру, международно-правовой главк которой начнет готовить документы об экстрадиции обвиняемых, сообщает Коммерсант.