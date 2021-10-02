Еще две заправки на метане появятся в Краснодаре до конца 2022 года

Переход на газомоторное топливо автомобильного парка на Кубани идет активно. К концу 2022 года в Краснодаре построят две заправочные станции на метане, передает корреспондент Накануне.RU.

Заправочные объекты появятся в переулке Бородинском и по улице имени Евдокии Сокол. С запуском их в эксплуатацию предполагается значительно снизить нагрузку на уже работающие аналогичные заправки краевой столицы. На данный момент завершается проектирование, в ближайшее время приступят к строительным работам.

"Сегодня в краевом центре уже функционируют две таких заправки по улицам Восточно-Кругликовская, 4 и Ростовское шоссе, 27, в пиковые часы они испытывают колоссальную нагрузку. Чтобы их разгрузить, мы строим новые объекты. Всего к 2024 году в Краснодаре планируем построить 18 заправок с природным газом. Для этого муниципалитету необходимо внести объекты в генеральную схему газоснабжения города, а также подобрать подходящие земельные участки", – отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, прорабатывается также возможность строительства еще пяти заправок в 2022 году – по улицам им. Россинского и им. Демуса, в поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и Ейское шоссе. Земельные участки под будущие заправки определены и сейчас осуществляется работа по переводу их в соответствующий разрешенный вид использования, разрабатываются необходимые технические условия.

Поручение по развитию сети заправочных станций на метане на территории всего края давал губернатор Вениамин Кондратьев. Преимущества газомоторного топлива не только в том, что оно значительно дешевле бензина, но и в том, что его использование позволяет продлить срок службы автомобиля. Немаловажно, что такое топливо экологичнее, его использование позволяет в разы сократит выброс токсичных веществ в окружающую среду.

На данный момент в Краснодарском крае функционируют 22 станции на метане, девять из которых были построены за последние четыре года. В 2020 году такие заправки были открыты в поселке Верхнебаканский под Новороссийском. В рамках региональной программы «Развитие ТЭК» в 2021 году на Кубани откроют 4 новых заправочных объекта.