Патриарх Кирилл видит причины масс-шутинга в отказе от религии в школе и в интернете

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл сегодня прокомментировал участившиеся случаи масс-шутинга в российских учебных заведениях. Предстоятель РПЦ провел вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым совещание на тему религиозного просвещения в школах.

"Сколько бы противники любых упоминаний о религии в школе ни говорили о светскости, о том, что школа не должна касаться вопросов веры в Бога, в итоге мы видим молодых ребят, которые, назвав самих себя "богами", а всех остальных "биомусором", берут в руки оружие и идут убивать, не зная, просто не понимая, что Бог - это не поставление себя выше других, не некое горделивое право судить и приговаривать к жизни или смерти, а любовь и свет", - сказал Патриарх.

"Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе, очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе, более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немногого сможем достичь в масштабах всей страны", - заявил глава РПЦ.