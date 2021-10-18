Московская прокуратура составила "портрет" типичного столичного преступника

Прокуратура Москвы составила "портрет" типичного столичного преступника. Это мужчина (именно они совершают подавляющее большинство преступлений) в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, образование имеет среднее (общее и профессиональное).

Также озвучены и данные по самим преступлениям (за 9 первых месяцев 2021 года). Так, более 37 тыс. преступлений было совершено в общественных местах (-5,4%) к аналогичному периоду 2020 года), в том числе почти 22 тыс. – на улицах.

Всего совершено более 107 тыс. преступлений – это всего на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Больше всего преступлений совершается в Центральном административном округе (более 15 тыс.), меньше всего – в Зеленограде (2,5 тыс.). При этом самый большой прирост преступности отмечен в Северо-Западном административном округе (+12,2%), максимальное снижение – в Восточном административном округе (-11,5%).