В Воронежской области, по согласованию с губернатором, 10% организаций в сфере ЖКХ в 2021 году получили тарифы со снижением

Три межмуниципальных кластера Воронежской области в 2021 году сохранили тарифы на уровне 2020 года, а 10% организаций в сфере ЖКХ в 2021 году получили тарифы со снижением. Об этом рассказал руководитель департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов в эфире телеканала "Губерния".

"В 2020 году мы проанализировали документы ряда компаний и увидели, что нет оснований для роста тарифов. Это касалось и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и, в том числе, сферы водоснабжения в ряде сельских районов. Соответствующую информацию мы доложили губернатору Александру Гусеву, которого держим в курсе нашей работы, и он поручил еще раз провести совещание с представителями бизнеса. Глава региона нам согласовал, что в трех межмуниципальных кластерах тарифы на ТКО в 2021 году не выросли, а более 10% компаний в сфере ЖКХ в 2021 году вообще получили тарифы со снижением", - объяснил чиновник.

Напомним, в феврале текущего года губернатор Гусев поручил тщательно следить за соответствием тарифов реальным расходам ресурсоснабжающих организаций.

На тот момент департамент государственного регулирования тарифов (ДГРТ) Воронежской области проверил 166 организаций в сфере теплоснабжения и обнаружил экономически необоснованные расходы на 2,6 миллиарда рублей. Например, ресурсоснабжающие структуры в нескольких городах меняли схемы, что могло вызвать рост тарифов либо повышение расходов бюджета на компенсацию. Департамент взял на себя функцию проверять и утверждать схемы теплоснабжения в муниципалитетах.

Проверки ДГРТ в сфере водоснабжения и водоотведения выявили необоснованные расходы на 214 миллионов и помогли снизить расходы на технологическое присоединение бюджетных объектов на 22 миллиона рублей.

Что касается обращения с ТКО, для большинства полигонов тарифы установлены со снижающим коэффициентом до 20%, а для операторов ТКО либо без роста, либо с увеличением в 2 процента.

123 объекта газовой инфраструктуры были приняты на баланс области, это позволило сэкономить порядка 100 миллионов ежегодно и установить рыночную розничную цену на сжиженный газ.

Департамент также отслеживает исполнения 18-ти инвестиционных программ на 3,5 миллиарда рублей. Выяснилось, что частой проблемой становится нарушение графиков, нецелевое использование денег, завышение стоимости материалов.

Отметим, что в августе в адрес ФАС России было направлено предложение, касающееся изменения тарифов в Воронежской области в будущем, 2022 году. В документе в частности говорится, что размер платы, взимаемой за коммунальные услуги в регионе, будет соответствовать планам и основным параметрам, заложенным Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. Уточняется, что рост будет на уровне инфляции. Тарифы предлагается повысить с июля 2022 года.

В текущем году тарифы также повысились с 1 июля. Это было плановое повышение, прошедшее в рамках предельных индексов, определенных федеральным Правительством. Напомним, для Воронежской области установлен предельный индекс в 4%, с предельно допустимым отклонением в 2% по отдельным муниципалитетам. Ограничение касается всего пакета коммунальных услуг, каждая отдельная из них может быть как выше, так и ниже установленных ограничений.