В Екатеринбурге пьяный водитель поссорился со знакомым и переехал его на машине

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство знакомого. Мужчину переехали на автомобиле.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 16 октября у одного из домов по улице Фрунзе в уральской столице: пьяный 28-летний молодой человек вступил в конфликт со своим 35-летним знакомым. На почве ссоры обвиняемый сел за руль легкового автомобиля и наехал на лежащего на земле оппонента.

В результате тот получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики незамедлительно госпитализировали пострадавшего, ему удалось спасти жизнь. Водитель был задержан полицейскими.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о наезде на человека о дворе дома по улице Фрунзе, 100 поступил в полицию вечером 16 октября. Буквально через 10 минут нарядом ДПС на улице Фурманова был остановлен "Фольксваген Гольф", за рулем которой сидел молодой человек. Задержанный был доставлен в дежурную часть, где на него составили протокол по статье КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". В дальнейшем задержанный был передан следователям регионального СК.

Сейчас по делу проводятся допросы свидетелей, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя.

Напомним, недавно на Среднем Урале женщина переехала коллегу, перепутав его со своим начальником.