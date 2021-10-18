Массовая регистрация биометрических данных россиян должна начаться в 2022 году - Минцифры

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассчитывает, что массовая регистрация биометрических данных граждан начнется в стране уже до конца 2022 года. По его мнению, привлечь граждан к добровольной сдаче таких данных можно, посулив удобства. В ведомстве рассчитывают, что появление новых сервисов, таких, как оплата проезда в транспорте "лицом", будет стимулировать граждан.

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Также в Минфицры рассчитывают на развитие новых цифровых сервисов, сообщил Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Так, уже до конца текущего года может появиться проект указа президента о введении электронных паспортов, два вида которых в министерстве надеются начать выдавать уже до конца 2022 года.

Кроме того, Шадаев хочет добиться массового распространения электронной цифровой подписи (ее использования посредством смартфонов), а также перевода в электронный вид не только СТС автомобилей, но и водительского удостоверения.