Систему образования обвинили в участившихся масс-шутингах в школах

На фоне участившихся масс-шутингов в школах политики заговорили о вине системы образования в происходящем. Причем такой точки зрения придерживаются как в оппозиции, так и в рядах "Единой России".

"Раньше воспитанием занималась школа вместе с родителями. Теперь эта функция только возвращается в школы. Школы зачастую перегружены от того, что не хватает школьных мест. Они в принципе не занимаются этим, им лишь бы хоть более-менее, с грехом пополам сдали бы ЕГЭ, ОГЭ и выпустились. Раньше и пионерские организации были. Этого всего нет, и, конечно, начинают всякие другие идеологии обуревать нашими подростками. Верните эту организацию — и у вас все колумбайны закончатся", - заявил в эфире радио "Говорит Москва" Виталий Милонов, депутат Госдумы от "Единой России" и зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Экс-депутат Госдумы, оппозиционный политик Геннадий Гудков комментирует в эфире "Эха Москвы": "У нас всегда существовала система работы с трудными подростками в школах, была инспекция по делам несовершеннолетних в МВД, были общественные организации при муниципалитетах, которые этим занимались, если это проблемные дети. Была система воспитания в школах. Это надо восстанавливать. Когда видно, кто на что готов, и это исключается на этапе профилактики. А у нас профилактики нет вообще. Система заточена только на охрану власти от народа".

Гудков, впрочем, более критичен в отношении правоохранительных органов: "В стране ни хр**а не работает система ни профилактики, ни воспитания, ни образования, ни нормальной борьбы с преступностью. Поэтому у нас все что угодно может быть. Такие новости скоро будут поступать каждый день. <…> Я бы развернул всю систему безопасности на защиту граждан. А сейчас вся полиция, ФСБ и Росгвардия занимаются только одним – борьбой с инакомыслием. Они вообще уже не занимаются никакой работой, связанной с преступлениями, граждане сейчас беззащитны".